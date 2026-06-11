高齢化が急速に進む日本社会において、家族による在宅介護の負担や、介護疲れに起因する凄惨な事件が後を絶たない。特に深刻なのが、認知症の進行に伴って生じる暴言や暴力への対応だ。これらの問題は「家族だから」という理由で外部に相談できず、家庭内で密かに抱え込まれやすい実態がある。「ABEMA Prime」では、実際に家族を在宅介護した当事者や専門医とともに、その苦労や社会的な支援のあり方について考えた。【映像】「