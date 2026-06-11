お笑いタレントの鳥居みゆき（45）が、10日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。そば店での席取りのために持ち歩いているものを明かした。ホフディランの小宮山雄飛とトーク。そば好きの小宮山とそば店の話になると、鳥居は「おそばに1人（で行くこと）ほど怖いものはないんですけど、私」と告白。立ち食いそば店での食事について「席を取るじゃないですか。で、1人だとそばが出来上がった時に受け取