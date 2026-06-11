敵地パイレーツ戦に登板米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が10日（日本時間11日）、敵地パイレーツ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。7回途中6安打4失点だった。自責点3で防御率は戦前の0.74から1.06へと“悪化”。ネット上の日本人ファンは「悔しくてたまらない」「まだまだ全然頭おかしい」などと様々な声をあげている。今季11試合目の先発となった大谷。初回から3回までは0に抑えたが、4回にソロ本塁打を被弾。6回先頭