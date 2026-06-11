敵地パイレーツ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、敵地パイレーツ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。9回に今季12号2ランを放った。投手としては規定投球回到達にあと1死のところで無念の降板。6回2/3を投げて、6安打4失点（自責3）、3四球6奪三振。勝ち負けはつかなかった。試合は8-9で敗れたが、最後の最後に意地を見せた。意地の一発だ。6-9と追いかける9回1死一塁。左中間へ強烈な打球を放ち