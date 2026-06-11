スピーカー選びでは、たいてい「1台でどれだけいい音が鳴るか」を気にするものです。でも、今回の主役はその前提を少し揺さぶってきます。シャオミの「Xiaomi Bluetooth スピーカー Essential」は、1台1,980円（税込）。2026年5月26日に発売されたばかりの、かなり思い切った価格のモデルです。 これだけ安いと、1台の音を吟味するより「2台買って左右に並べたらどうなる？」と考えたくなります。というのも、2台のスピーカーを