【Next 100 Days: XBOX Reset】 6月11日 公開 マイクロソフトは6月11日、公式ブログ「XBOX Wire」にて「Next 100 Days: XBOX Reset」を公開した。 新CEOであるアシャ・シャルマ氏の就任、サブスクリプションサービス「XBOX Game Pass」の値下げ、次世代機「Project Helix」の開発発表など、立て続けに大きなアクションが行なわれているXBOX部門。今回、CEOのアシャ・シャルマ氏、CCOの