フィギュアスケート女子の島田麻央（１７＝木下グループ）が、さまざまなテーマで自身の思いをつづる「島田麻央のトリセツ〜Ｒｏａｄｔｏ２０３０〜」がスタートする。第１回は２月のミラノ・コルティナ五輪がテーマ。ジュニアで圧倒的な強さを誇るも、年齢制限で出場資格を得られなかった。世界トップクラスの実力を持つスケーターはどんな気持ちで見ていたのか――。残酷な現実と向き合ってきた１７歳の胸中に迫る。【島