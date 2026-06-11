「お話をいただいたときは心臓がバクバクして。今はもう覚悟が決まってやる気満々です！」そう語ったのは、女優の河合優実（25）。6月4日に開かれた会見で、2028年度前期のNHK連続テレビ小説『ほんのモキチ』の主演を務めることが明らかになった。脚本は2013年の『あまちゃん』以来、15年ぶりに朝ドラを手掛ける宮藤官九郎（55）。2人は、2024年の流行語大賞にもなったドラマ『ふてほど』（『不適切にもほどがある！』2024年、TBS