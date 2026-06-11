オシャレに見せるなら、シューズにもこだわりたいところ。とはいえ、デザイン性だけでなく歩きやすさも兼ね備えた優秀な一足を選びたい！ リサーチするなかで見つけたのは【GU（ジーユー）】のスニーカーです。今なら1,000円台のセール価格で購入可能。今回は、スタッフさんのオシャレコーデとあわせて紹介します。 フェミニン × スポーティが絶妙バランス 【GU