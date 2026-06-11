猫が『へそ天』をしたまま眠っているときの理由 1.「ここは安全」と感じているから 猫がお腹を上に向けて眠る「へそ天」は、とても無防備な姿勢です。お腹は内臓が集まる急所でもあるため、本来の猫は簡単には見せたがりません。 そんな猫が堂々とお腹をさらけ出して眠っているのは、「この場所なら安心できる」と感じている証拠です。 たとえば、野良猫や警戒心の強い猫は、すぐ逃げられるよう丸くなって眠