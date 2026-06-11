最近は、スマホで子どもの成長を残すことが珍しくありません。泣いている姿や初めての経験を記録したいと思う親御さんも多いでしょう。しかし、その“撮影”が周囲への配慮を欠いた瞬間、特に医療現場では大きなトラブルにつながることもあります。今回は、小児専門クリニックで働く看護師である筆者の知人Aさんから聞いた「診察室での動画撮影」をめぐる出来事をご紹介します。 子どもより“撮影”が優先になっていた親 こ