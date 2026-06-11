岐阜県中津川市の老舗栗菓子専門店「新杵堂」が、岐阜地裁多治見支部へ破産申請を行いました。負債総額は約10億円にのぼる見込みです。 【写真を見る】【倒産情報】主力商品は｢栗きんとん｣ 老舗の栗菓子専門店が破産申請 負債総額は約10億円 岐阜･中津川市の｢新杵堂｣ 東京商工リサーチによりますと、1948年創業の「新杵堂」は、「栗きんとん」を主力商品とし、和菓子や洋菓子を販売していました。 個人消費の落ち込みや同