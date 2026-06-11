「本人の良さが出ていない」と言われて早1カ月半。元NHKの和久田麻由子アナ（37）がメインキャスターを務める「news LOG」（日本テレビ系）の低空飛行が続いている。4月25日に始まった放送は第4回まで5％に到達することはなかったうえ、第5回以降の放送については視聴率について伝える記事すら見当たらなくなっている。桑子真帆アナの衣装が「ゆったりめ」に？ 「クローズアップ現代」でのジャケット姿に視聴者クギ付け裏番組の