カンテレの田中友梨奈アナウンサーが9日、自身のインスタグラムを更新。古代衣装の姿を公開した。 【写真】古代衣装を着てテンション爆上がり 「世界文化遺産への登録が勧告された、『飛鳥・藤原の宮都』から中継でした！」と、担当番組で訪れたことを報告。「飛鳥・藤原の宮都」とは6世紀末～8世紀初頭の飛鳥時代に栄えた奈良県の遺跡群。「古代衣装はどなたでも借りられるそうなので是非！テンション上がりま