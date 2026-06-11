俳優の藤原竜也（44）が主演の映画「カイジ 人生リベンジゲーム」が2027年1月29日に公開される。原作は、今年で連載30周年を迎える福本伸行の同名人気漫画で、映画は20年公開の「カイジ ファイナルゲーム」以来の4作目、7年ぶりだ。【こちらも読む】目黒蓮のGW映画もヒット確実も…新「スタート社の顔」に潜む “唯一の落とし穴”27年春には、2連続公開の主演映画「全領域異常解決室」も控え、ベテラン俳優ながら注目の年とな