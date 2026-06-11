6月1日、ロングコートダディの堂前透（36）が結婚を発表。世間では祝福のコメントで溢れたが、一方で結婚を嘆く“ガチ恋”ファンからのSNS投稿が相次いでいる。【こちらも読む】「好意があると思った」…ジャンポケ斉藤慎二被告の無罪主張は通用するのか？《ショックで手が震えてる…》《ロスすぎて眠れなくなった》《リアコでした、つら》《ほんまに辛いし悲しい》5月にはカベポスターの永見大吾（36）が結婚を報告しているが