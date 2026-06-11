Valveは実店舗で販売する物理版Steamギフトカードの新規生産を終了し、2026年末までに店頭在庫がなくなる見通しを示しました。物理版Steamギフトカードはユーザーが銀行口座やカード決済を使わず現金でSteamの残高を購入するための手段でしたが、詐欺に利用されることが多かったことが終了の理由として語られています。Steam Support :: Steam Wallethttps://help.steampowered.com/en/faqs/view/78E3-7431-1E88-AD59#retailersVal