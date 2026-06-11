【カンザスシティー（米ミズーリ州）１０日＝岡島智哉】北中米Ｗ杯第１戦で森保ジャパンと対戦するオランダ代表が１０日、ベースキャンプ地初日のトレーニングを行った。＊＊＊オランダ代表には、油断も隙もなさそうだ。練習後に行われた記者会見で、クーマン監督は日本代表について「日本は強い、私はそう認識しています。チームとして、本当に強いと思っている。日本代表に敬意を持っています」と言及した。ＤＦファ