◆米大リーグパイレーツ９―８ドジャース（１０日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・投手」でスタメン出場したが、運に見放された。まずは打者での悲劇。両軍無得点、３回２死一塁の２打席目だった。フルカウントから先発右腕・ジョーンズの９９・４マイル（約１６０・０キロ）に反応。逆方向に飛距離３７５フィー