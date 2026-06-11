お笑いコンビ「８．６秒バズーカー」のはまやねんが別人のような最新ショットを披露した。１１日に自身のインスタグラムを更新し、ファンからの質問に答えるショート動画をアップ。「フェスは最前行く？後ろで酒？」という質問で、はまやねんは「最前行ってましたけどね、昔は」。昨年に参加したあるフェスを思い出し「前で見たんですけど、酸素濃度薄すぎてマジで失神しそうになったので、もう今は後ろで見るようにしましたね