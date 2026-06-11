グレープストーンが展開する「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」から、ディズニー&ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー５』の公開を記念した“ショコラサンド”が誕生！『トイ・ストーリー／ショコラサンド「見ぃつけたっ」』のほか、おでかけにぴったりなショルダーバッグなど全6種グッズも展開されます☆ Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー／ショコラサンド「