歌手で俳優の中島健人主演の映画『ラブ≠コメディ』（7月3日公開）の本編映像が公開された。主人公で人気俳優兼アイドル・神崎麗司（中島）とヒロイン・南風美里（長濱ねる）が初対面からバチバチした雰囲気となり、物語の波乱の幕開けを予感させるシーンとなっている。【場面写真】頬杖をついて誇らしげな笑顔を浮かべる中島健人今作は、情熱を燃やす人たちの胸アツお仕事エンターテイメント。主人公の神崎麗司は“360度全方