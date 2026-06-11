歌手・GACKT（52）が11日、自身のX（旧ツイッター）を更新。初めてポケモンカードを買ってみた経緯やカードについての疑問などをつづった。「初めてポケモンカードを買ってみた」と切り出し、「【GACKTの勝ち方】【GACKTの超思考術】などの出版社の代表でもある北里ヨーヘイの誕生日に、『何か欲しいモノはあるか？』と聞いたら、『PSA10のポケカが欲しいです！』と言われた」と、購入した理由を説明。「PSA10」について調べ