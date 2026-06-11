日本マクドナルドはきょう11日より、新TVCMマックアドベンチャー「大人にはつくれないハンバーガー」篇を公開。23日より、全国の地上波テレビで放映開始する。タレントのイモトアヤコが母親役として、同社TVCMに初出演した。【画像】マックの“お仕事体験”の流れ新TVCMの主役は、「マックアドベンチャー」に挑戦する子ども。マックアドベンチャーとは、子どもを対象に、マクドナルドの一部店舗で実施している「お仕事体験プロ