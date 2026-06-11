京都市右京区の東林院で見頃を迎えた「沙羅双樹の花」＝11日午前平家物語で、はかなさの象徴とされている「沙羅双樹の花」が京都市右京区の東林院で見頃を迎え、特別公開が11日、始まった。参拝者らはコケの上に散り落ちた白い花に、静かに見入っていた。沙羅双樹として知られているのはナツツバキ。梅雨時、朝に白い花を咲かせては夕方には散ってしまうという。平家物語の冒頭で「盛者必衰の理をあらわす」と例えられている。