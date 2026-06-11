名古屋市の繁華街・栄地区で最も高いビル「ザ・ランドマーク名古屋栄」＝11日午前三菱地所などは11日、名古屋市の繁華街・栄地区で最も高いビル「ザ・ランドマーク名古屋栄」の開業式典を開いた。高さは約211メートルで、商業施設や映画館、オフィス、ホテルがそろう。名称に「ランドマーク」が入る三菱地所のビル開業は横浜市の「横浜ランドマークタワー」以来、33年ぶり。周辺に一段のにぎわい創出を目指す。三菱地所の中島