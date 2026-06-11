北陸新幹線の敦賀―新大阪延伸を巡り、国土交通省が新たな基準で試算した全8ルート案の費用対効果のデータが11日、判明した。延伸区間だけでなく、東京からの全区間を一体的に試算し、現行計画の「小浜京都」ルートが最も高かった。