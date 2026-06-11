「パイレーツ９−８ドジャース」（１０日、ピッツバーグ）ドジャースが痛恨の逆転負けで連勝を逃した。「１番・投手兼ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手は７回途中４失点（自責点３）で自身５連勝となる７勝目の権利を手に降板したが、八回にハートが逆転３ランを被弾。規定投球回にはあと１アウト届かず、防御率も１点台に悪化するマウンドになった。打席では九回に１２号２ランを放って追い上げたが、届かなかった。２点リ