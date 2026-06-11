おしゃれが面倒なパパと、少しでもおしゃれしてほしいママ…。 そんなパパママを救済するため、人気スタイリスト・吉村祥吾さんにダサい服装を「普通」に見せるコツを伝授してもらいます。今回のテーマは、最近話題のハーフパンツ。何も考えずにはくとダサく見えがち4月に都庁が「東京クールビズ」と題し、ハーフパンツでの通勤を解禁すると発表したことで、ここ最近、いわゆる“おじさんハーフパンツ論争”が巻き起こってい