これ、みんなもやる？ 食事の後にソファや自分のベッドや、果ては寝室にまで行って布団で顔をグリグリ。放っておくとたまに雄叫びを上げながらゴロゴロゴロ。 私はこれを「美味しかった表現」だと思ってる。あまりにも美味しくて喜んでいるのだと勝手に思ってる。笑 もしくはもっと生物学的に考えて、「あまりにも美味しい匂いを身にまとっているので敵に見つからないよう周囲の匂いを付けることで食べ物の匂いを消し