元電影と少年CQのルアンが、菊地成孔のトータルプロデュースによる1stミニアルバム『あたしをつくらないで（上）』をリリース。あわせて、リリースとルアンの誕生日を記念したスペシャルイベントを開催する。 （関連：矢野沙織、菊地成孔と語り合った最新アルバム『The Golden Dawn』プレミアムイベントをレポート） ルアンは、電影と少年CQのボーカルとして活動。同ユニットは2025年