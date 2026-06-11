岡山市はきょう（11日）、市内在住の男性（10代）が腸管出血性大腸菌（O157）に感染したことを発表しました。 男性は今月1日（月）に腹痛および水様便の症状を呈しました。その後、3日（水）には腹痛と血便の症状が現れ、岡山市内の診療所を受診しています。 症状が改善しないため今月5日（金）に再度、岡山市内の診療所を受診。その後の検査により、6月9日（火）に腸管出血性大腸菌（O157）によるベロ毒素産生が確認されました