YouTubeチャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ」が、「3食171円！野菜が一瞬で消える麻薬大葉豚しゃぶがウマ痩せなのに中毒性高すぎた…」と題した動画を公開しました。動画では、TikTokで220万回再生、6.5万いいねを獲得したという、夏野菜をたっぷり使った「麻薬大葉豚しゃぶ」の作り方を紹介しています。 このレシピの特徴は、きゅうり、ネギ、大葉、みょうがといった夏に安くなる野菜をふんだんに使用すること。しらっちさ