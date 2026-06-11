2026年6月10日、Googleがオープンモデルの「DiffusionGemma」を公開しました。DiffusionGemmaは主流の自己回帰モデルではなく拡散言語モデルであり、高速応答が求められる分野での活躍が期待されています。DiffusionGemma: 4x faster text generationhttps://blog.google/innovation-and-ai/technology/developers-tools/diffusion-gemma-faster-text-generation/DiffusionGemma: The Developer Guide - Google Developers Bloghtt