アサシン クリードシリーズやレインボーシックスシリーズなどの販売元として知られるフランスの大手ゲームメーカーであるUbisoftが、新たな組織再編により380人の従業員を解雇する可能性があると発表しました。Ubisoft Announces Approximately 380 Employees Could be Impacted by Restructuring Changes - Insider Gaminghttps://insider-gaming.com/ubisoft-380-employees/Report: Ubisoft Announces More Studio Closures And