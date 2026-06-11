2026年2月にMicrosoftのXBOX部門にCEOとして就任したアシャ・シャルマ氏が、就任から100日の節目に「次の100日間：XBOXリセット」と題したメッセージを社員向けに発信しました。シャルマCEOによると、XBOXが部品不足の危機などに直面し、「事業の立て直し」が必要だとのことです。Next 100 Days: XBOX Reset - XBOX Wirehttps://news.xbox.com/en-us/2026/06/10/next-100-days-xbox-reset/シャルマCEOは「私たちが向き合わなければ