日本代表は10日、FIFAワールドカップ2026期間中の拠点となるナッシュビルSCの施設で初練習を実施。4日後に迫ったオランダ代表とのグループF初戦に向けた調整が本格化する中、状態に注目が集まっていた鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）のコンディションも良好だ。鈴木は現地時間5月4日に行われたブンデスリーガ第32節で右鎖骨を骨折。その後に行われたフライブルクの公式戦をすべて欠場したが、状態が心配された中でも日本代表