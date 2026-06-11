熊本地震の経験を踏まえ、NTTグループが通信に関する新たな災害対策の説明会を開きました。 “通信断絶のリスク”を回避する新たな対策を NTT西日本熊本支店 二宮裕一郎支店長「様々なインフラを見守り、早期に復旧させるような社会のレジリエンス（回復力）の基盤となるものを構築することで、安心・安全な地域の社会作りに貢献したい」 NTT西日本などは熊本地震の際、ケーブルが断線したり、端末設備が故障したり