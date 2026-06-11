マンチェスター・シティがノッティンガム・フォレスト所属のイングランド代表MFエリオット・アンダーソンの獲得に向けて新たなオファーを提示したようだ。10日、『スカイスポーツ』や『ガーディアン』など複数のイギリスメディアが伝えている。報道によると、8000万ポンド（約172億円）前後の最初の入札を拒否されたマンチェスター・シティは、ノッティンガム・フォレストに対して口頭で新たなオファーを提示したとのこと。金