【WWE】RAW（6月8日・日本時間9日／フランス・パリ）【映像】「侮辱行為」と批判が殺到した問題のシーン怪力レスラーがリング上で暴走。あまりに非情な蛮行に会場から大ブーイングが起こり「侮辱行為だ」「サイテーすぎる」「やりやがった」と批判が殺到した。WWE「RAW」でIC王座戦・王者ペンタと挑戦者レイ・ミステリオの新旧ルチャヒーロー対決は、高速で華麗なルチャ・リブレ対テクニカルな空中戦の末、ペンタが王座防衛に