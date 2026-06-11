【ナッシュビル（米テネシー州）＝林田晴樹】サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１１日（日本時間１２日午前４時）、開催国のメキシコと南アフリカの一戦で幕を開ける。米国、カナダ、メキシコの１６都市を会場に初めて３か国で共催され、出場チーム数もこれまでの３２から史上最多の４８に拡大した。７月１９日（同２０日）の決勝まで計１０４試合が行われる。１４日（同１５日）に米ダラスでオランダとの１