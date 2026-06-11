話題のショートアニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』が6月11日、セブン‐イレブンに登場。限定描き下ろしイラストを使用したダイカットステッカーをゲットするチャンスです!📢速報📢. /『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』× #セブンイレブン6月11日(木)AM10時よりキャンペーン開催決定✨🚀＼. 対象のお菓子を2個買うと、ダイカットステッカーをプレゼント🎁. セブン‐イレブン限定の描き下