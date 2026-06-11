ENHYPENのジョンウォンとソンフンが、デビュー後初めてプロ野球の始球式と始打式に登場する。6月11日、所属事務所BELIFT LABによると、ジョンウォンとソンフンは6月14日午後5時からソウル・蚕室（チャムシル）野球場で行われるLGツインズ対ロッテ・ジャイアンツのホームゲームに、始球式と始打式のゲストとして公式招待された。【話題】ジョンウォン、山Pとコラボ！本人コメントも当日は、ソンフンが始球式の投手を務め、力強い投