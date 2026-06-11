久方ぶりに目撃情報が飛び出た“ヨン様”ことペ・ヨンジュン。クルーズ旅行を楽しんでいたことも明らかになった。【写真】今年で53歳、白髪交じりのペ・ヨンジュンシンガポールメディア『アジアワン』は6月11日、ペ・ヨンジュン、パク・スジン夫妻と、パク・シネ、チェ・テジュン夫妻がディズニーアドベンチャークルーズに乗船していたと報じた。報道によると、あるSNSユーザーは9日、クルーズ船内で2組の夫婦を目撃したとして、写