北中米ワールドカップに臨む韓国代表を率いるホン・ミョンボ監督へ、日本からエールが届いた。浦和レッズでハイパフォーマンスコーディネーターを務める池田誠剛氏が、『スポーツソウル』を通じて指揮官に応援メッセージを寄せたのだ。【写真】洪明甫監督独占インタビュー「指導者人生最後の挑戦」ふたりの繋がりは深い。2009年にホン・ミョンボがU-20韓国代表監督を務めた際、池田氏は韓国サッカー協会（KFA）初の日本人コーチと