IVEのリズと俳優キム・ジェウォンが、音楽授賞式「第3回 KOREA GRAND MUSIC AWARDS」（以下、「2026 KGMA」）2日目のMCに抜擢された。6月11日、KGMA組織委員会によると、リズとキム・ジェウォンは11月7日、8日の2日間にわたりソウル・高尺（コチョク）スカイドームで開催される「2026 KGMA」の2日目公演でMCを務める。【写真】色白美脚…リズ、“お人形ビジュアルの最高峰”2021年にIVEのメンバーとしてデビューしたリズは、華やか