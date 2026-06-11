カフェ･ド･クリエは、2026年6月17日から、夏の新作メニュー全5品を全国の店舗で発売する。2種のレモネードソーダと2種のサンド、グルテンフリーの「レモンレアチーズケーキ」をラインアップする。【カフェ･ド･クリエ 夏の新作5品の画像はこちら】〈レモネードソーダ2種〉カフェ･ド･クリエでは、『からだにやさしい食事で健やかに過ごしていただきたい』という思いから、新鮮な果物を使用したスムージー、糖質50%オフ･低糖質麺や豆