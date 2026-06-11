【S.H.Figuarts ザラブ星人 60th Anniversary Edition】 12月発売予定 価格：11,000円 BANDAI SPIRITSはプレミアムバンダイにて、フィギュア「S.H.Figuarts ザラブ星人 60th Anniversary Edition」を12月に発売する。価格は11,000円。6月12日16時より受注開始。 ザラブ星人は『ウルトラマン』の第18話「遊星から来た兄弟」に登場する宇宙人。突如として現れた放射能の霧を消し