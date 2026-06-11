高松南警察署 高松南警察署は11日、高松市のアルバイトの少年(17)を道路交通法違反（信号無視）の疑いで逮捕しました。 警察によりますと、少年は2026年5月28日の午後3時20分ごろ、オートバイを運転し、高松市林町の県道で信号を無視した疑いが持たれています。そばにいた覆面パトカーが確認し、赤色灯とサイレンを鳴らして追跡しましたが、少年はその場から逃走し、警察が捜査を続けていました。 警察の調