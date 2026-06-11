読者から寄せられた衝撃エピソードをご紹介。久しぶりに会う約束をしていた友人に会うため、飛行機で東京を訪れた主人公。しかし、待ちあわせ当日に友人と連絡が取れなくなってしまいます。心配してSNSを確認した主人公が目にしたのは、信じられない光景でした――。久しぶりの再会のはずが...突然の音信不通私は、高校卒業以来、遠くに住む友人と久しぶりに東京で会う約束をしていました。この日をとても楽しみにしており、早めに